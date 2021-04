Roma, in limousine per una festa: fermate 11 persone (5 minorenni) per mancato rispetto delle misure anti Covid

A bordo di una limousine per una festa privata. Undici persone sono state multate dalla polizia locale di Roma per mancato rispetto delle misure anti Covid. Tra loro 5 minorenni. Gli agenti del Gruppo pronto intervento traffico hanno sorpreso i giovani mentre festeggiavano, mangiando e ascoltando musica, all'interno dell'auto di lusso ferma a piazza Carlo Forlanini, in zona Portuense. Si tratta di 10 ragazzi e dell'autista, un noleggiatore senza titolo per esercitare l'attività, sanzionato anche per questa violazione amministrativa, oltre al sovrannumero di persone consentite a bordo. Per questo c'è stata anche la decurtazione dei punti dalla patente. Il veicolo è stato posto in stato di fermo per due mesi.

APPROFONDIMENTI TERAMO Coronavirus, i giovani fanno festa nei locali dei distributori... CRONACA Bologna, rave party in un parco: multati oltre 300 ragazzi. Rimosse... IL CASO Perugia, ragazzini scatenati: multe per la movida

Roma, festa clandestina in un appartamento a San Giovanni: sgomberato dai carabinieri

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA