Roma-Lido, ancora disagi: treni fermi alla stazione Piramide. Viaggiatori bloccati in banchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi disagi nella giornata di oggi sulla Roma Lido. Per un guasto, alcuni treni sono rimasti fermi a Piramide, senza garantire il collegamento tra la Capitale e Ostia. Centinaia i viaggiatori in attesa al freddo sulle banchine.Dei nove treni minimi previsti durante le ore di punta cosiddette scolastiche, solo sette hanno portato avanti il servizio con tempi raddoppiati sulle tabelle di marcia «e senza un’informazione trasparente sui tabelloni alle stazioni – segnalano i viaggatori – siamo alle solite. Anno nuovo, ma vecchi problemi per l’utenza».Un’odissea quotidiana che i cittadini ormai esasperati hanno segnalato in tempo reale al Comitato pendolari inviando anche una serie di video realizzati per testimoniare le condizioni di viaggio in cui sono costretti a raggiungere Roma. Immagini che il Comitato ha allegato alla mail inviata già alla Regione Lazio per denunciare i disagi.La situazione è tornata alla normalità dopo poche ore.