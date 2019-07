Roma-Lido, macchinisti in lutto per la figlia morta di una collega: fiocco lilla per Sophia

Un piccolo fiocco lilla appuntato sulla maglia: lo indossano oggi, sabato 13 luglio, i macchinisti della Roma-Lido, il trenino per il mare. Un gesto, un ultimo saluto simbolico, per Sophia, figlia di una collega per la quale era scattata una gara di solidarietà a marzo. I macchinisti, infatti, avevano lanciato un appello perché volevano donare alcuni dei loro giorni di ferie alla collega perché potesse stare vicino alla figlia gravemente malata. Il tempo, grazie alla sensibilità mostrata da sindacati e dall'azienda lo ha avuto. Oggi tutti i colleghi si sono stretti attorno alla mamma. Messaggi di solidarietà e cordoglio anche dai pendolari della linea attraverso i social. Ultimo aggiornamento: 13:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA