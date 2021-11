Roma-Lido, sciopero domani lunedì 21 novembre: ancora disagi per i pendolari

Altri disagi in vista, per gli utenti della ferrovia Roma-Lido: per lunedì 22 novembre è stato proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetto dal sindacato Faisa Cisal. Nei due tratti dove, per carenza di treni, la Roma-Lido attualmente non è attiva, si potrà continuare a utilizzare i collegamenti alternativi: tra Eur Magliana, San Paolo e Piramide c’è la metro B; tra Lido Centro, Stella Polare, Castel Fusano e Colombo la linea bus sostitutiva RL4.

La restante rete del trasporto pubblico funzionerà regolarmente. Sempre domani dalle 10 alle 14, in via Molise, i lavoratori del settore aereo - vertenza Air Italy - manifesteranno davanti al ministero dello Sviluppo economico. Entro le 7 prevista la rimozione dei veicoli in sosta e il rispetto del divieto in via Molise e via di San Basilio, tra via del Basilico, e piazza Barberini.