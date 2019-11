Ferrovia Roma-Lido, arrivano 144 milioni per i nuovi treni e per ammodernare la linea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque nuovi treni per la Roma-Lido e 144 milioni per l’ammodernamento della tratta che collega Ostia con la Capitale da utilizzare per sistemazioni delle stazioni e manutenzione straordinaria dei binari, ormai usurati. È quanto hanno annunciato ieri mattina l’assessore ai Trasporti regionale Mauro Alessandri, l’amministratore Unico di Astral Antonio Mallamo, il presidente di Cotral Spa Amalia Colaceci e il direttore territoriale Produzione Roma di Rfi Vito Episcopo.L’operazione di restyling rientra in un finanziamento più grande che include anche la tratta Roma-Viterbo. Nel dettaglio, per la Roma-Lido gli investimenti sono destinati a opere civili nelle stazioni (recinzioni e barriere fonoassorbenti), un nuovo deposito a Ostia, manutenzione straordinaria del materiale rotabile già esistente, al sistema di comunicazione terra-treno (segnalamento, potenziamento e risanamento della linea elettrica) e al rinnovo totale dell’armamento della linea, compresi i deviatoi. I cantieri avranno una durata di 36 mesi con la conclusione dei lavori prevista entro la fine del 2022.Gli interventi riguarderanno la governance: le società regionali Astral e Cotral affiancheranno Atac nella gestione delle infrastrutture e delle linee, diventando poi gestori unici della linea nel 2021.Nonostante la Regione abbia provato a giocare d’anticipo annunciando interventi alla vigilia del sit in organizzato dal comitato pendolari, gli utenti del Trenino hanno confermato il loro stato di agitazione e la manifestazione prevista per questa mattina. E per la quale è previsto un servizio d’ordine imponente da parte della polizia di Ostia.«Apprendiamo di queste ultime novità - scrive su facebook Andrea Castano, curatore del blog degli utenti “Odissea Quotidiana - mentre un Caf a Magliana faceva le bizze per ripartire». «Iniziamo oggi a mettere mano a un problema intricato e per nulla semplice da sbrogliare», ha dichiarato la consigliera dem alla Pisana, Michela Califano.