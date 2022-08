Venerdì 5 Agosto 2022, 07:19



Lanciano coperte sui treni della Metromare, ma strappano i pantografi danneggiando la linea aerea e rallentando di fatto i collegamenti tra Ostia e Roma fino al primo pomeriggio di ieri. Durante la notte tra mercoledì e giovedì, un gruppo di vandali sarebbe salito sul cavalcavia a ridosso della stazione Castel Fusano e da lì si è scatenato gettando dei grossi teli sui fili di rame all'altezza dello scalo. Al passaggio dei primi vagoni i cavi della linea area si sono strappati, bloccando i treni e provocando pesanti rallentamenti alla circolazione dell'intera tratta già dalle prime ore del mattino. I tecnici di Astral, l'azienda che dal 1° luglio scorso gestisce le infrastrutture dell'ex Roma-Lido, si sono messi al lavoro per ripristinare il traffico ferroviario, mentre Cotral, la Compagnia trasporti laziali che da poco più di un mese si occupa invece del servizio, è stata costretta a chiudere tre stazioni di Ostia, Stella Polare, Castel Fusano e Colombo, per bloccare il passaggio dei vagoni e consentire agli operai di riparare i danni.

Dalle 5,40 e fino alle 14 tra la circolazione è stata limitata in entrambi i sensi di marcia per due interventi. Fino alle 10 i convogli da Porta San Paolo si sono fermati a Lido Centro, dove navette sostitutive erano a disposizione per raggiungere le tre stazioni chiuse. Quindi dalle 10 e fino alla ripresa del servizio, treni limitati ad Acilia e bus tra Colombo ed Acilia per consentire ai pendolari di raggiungere gli altri scali.

LA RIPRESA

Il traffico sull'intera tratta è ripreso da Colombo alle 14,05 e da Porta San Paolo alle 14,15, come annunciava Astral dai canali social. Viaggiatori, invece, sull'orlo di una crisi di nervi. «Non solo i continui ritardi, i disservizi, le soppressioni, le modifiche degli orari per i lavori e i treni fantasma con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente lamentano ora ci si mettono anche i vandali a complicarci la vita. Se almeno da Cotral e Atac ci fosse più chiarezza e tempestività nella comunicazione, riusciremmo ad avere informazioni in tempo reale. Invece oggi (ieri, ndr) sui monitor leggiamo di treni addirittura sovrapposti. Così rischiamo di impazzire». Intanto Astral con una breve nota ha fatto sapere di essere «in costante contatto con le forze dell'ordine, le quali stanno accertando la natura dell'accaduto che, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe di origine dolosa: sono state, infatti, rinvenute delle coperte impigliate sulla linea aerea che hanno causato danni sia alla stessa, sia a due convogli». Non è escluso che gli investigatori siano riusciti a trovare qualche telecamera installata nella zona e stiano passando al setaccio i filmati per cercare di identificare i teppisti. Non c'è pace, insomma, per la ex Roma Lido ora Metromare che quasi tutti i giorni subisce modifiche al servizio, guasti di convogli. Continuano però i lavori notturni nella tratta compresa tra Colombo e Ostia Antica di ammodernamento della linea aerea, con l'interruzione del servizio alle 20,15 da San Paolo e alle 21 da Colombo con limitazione della circolazione ad Acilia e navette sostitutive ogni 15 minuti.