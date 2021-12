Roma-Lido bloccata nell'ora di punta, ressa per le navette sostitutive. La rabbia dei pendolari

Continuano i disagi sulla Roma-Lido che anche questa mattina è andata fuori uso fino alle 9.30, proprio nell'ora di punta. È delle 6:47 la prima comunicazione dell'Atac: ferrovia fuori uso per inconveniente tecnico. Attivati i bus sostitutivi, con tanto di ressa per salire a bordo essendo il momento di massimo afflusso. «In 40 minuti da Acilia non siamo arrivati neanche a Vitinia», scrive su Twitter un utente a borto della navetta. In molti si lamentano delle vetture troppo piene in epoca di pandemia. Il servizio poi riprende intorno alle 9:20, dopo l'ennesima mattinata di passione per i pendolari. «Fate prima ad avvisare quando funziona», scrive qualcuno sui social.

