Martedì 29 Marzo 2022, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 18:00

Rigetta le accuse, la preside del liceo Classico Eugenio Montale di Roma: «Non c’è proprio nessuna storia, io non do adito ai gossip non ho nulla da dire», risponde fermamente Sabrina Quaresima, dirigente dell'istituto e accusata di aver avuto una relazione sentimentale con uno studente (maggiorenne).

Preside Quaresima, pare che l'Ufficio abbia avviato un'ispezione.

«Sono a conoscenza del fatto ma che non riguarda minimanete la scuola».

Dice questo perché il ragazzo è maggiorenne?

«Non è soltanto questo, non inerisce la mia attività di dirigente, cioè questa persona non ha detto di aver ricevuto delle minacce se non faceva una cosa o un’altra».

Ma scusi allora questo ragazzo che le ha chiesto?

«Non mi ha chiesto nulla, non ho nulla da dire è una persona che ha cambiato completamente il suo atteggiamento. Non mi è stata rivolta nessuna accusa non capisco di cosa devo rispondere, non mi sono appropriata di beni dello Stato».

Qui è in discussione il suo atteggiamento nei confronti di uno studente. Si parla di una relazione sentimentale tra voi due.

«Non c’è nessuna relazione, questo è un gossip. Stop. Qui si sta facendo un processo sommario non so bene a cosa. Ci sono altri motivi secondo me che si celano dietro questa storia».

E quali sono questi motivi?

«Li affronterò a tempo debito».

Lei è arrivata da poco a dirigere il Montale, lo scorso settembre, secondo lei potrebbe esserci il tentativo da parte di qualcuno di screditarla o colpirla?

«Lo posso pensare ma non ho nessun dato o prova per poterlo affermare. Presumo ci possano essere dei motivi per come si sta cavalcando questa faccenda. Ma non mi è stato mai addebitato nulla neanche da parte della famiglia di questo ragazzo, quindi per me è un gossip».

Ma lei questo ragazzo lo ha frequentato fuori scuola?

«No assolutamente».

Neanche un caffè al bar, una passeggiata insieme?

«Un caffè al bar guardi sotto gli occhi di tutti durante l’occupazione in sede centrale lo scorso dicembre. Non era nessun caffè appartato ma di fronte scuola».