Roma, al liceo Kant l'occupazione è finita

Stop all'occupazione del liceo Kant. Gli studenti hanno interrotto la protesta iniziata lo scorso 23 gennaio.

In un comunicato rivendicano di aver ottenuto rassicurazioni su molte delle richieste presentate alle istituzioni come potenziamento delle connessioni, termoscanner all'ingresso e drive in davanti alle scuole di Roma per effettuare i tamponi.

Il Kant è l'unico istituto di Roma finora occupato. Lo scorso 23 gennaio ci furono polemiche a livello nazionale perché un agente di polizia aveva strattonato uno studente, che stava provando a mettere una catena al cancello principale. Nelle scorse ore la prefettura ha ribadito la necessità che la protesta rientrasse.

