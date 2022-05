Sabato 7 Maggio 2022, 08:18

Sette tifosi arrestati e due denunciati, tutti inglesi. Questo il bilancio dei controlli dopo la semifinale di Conference League giocata giovedì sera tra Roma e Leicester. Tensione durante i minuti finali dell'incontro: alcuni tifosi giallorossi che occupavano il settore vicino agli ospiti hanno lanciato oggetti verso gli inglesi provocando la reazione di quest'ultimi che, volendo aggredire i supporter della Roma, si sono lanciati versi le vetrate di separazione. A bloccarli gli steward messi a protezione. A quel punto è scoppiato il parapiglia. Gli agenti sono intervenuti riportando la calma nell'intero settore. I poliziotti sono riusciti a fermare sette inglesi, tra i 23 ed i 36 anni. Feriti 6 steward e 5 poliziotti. I sette arrestati sono stati condannati ieri per direttissima a un anno di reclusione. Anche altri 2 tifosi sono stati denunciati in stato di libertà per aver portato nello stadio alcuni fuochi d'artificio.

Per tutti loro, il Questore di Roma, dopo un'istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso un provvedimento Daspo che gli impedirà di accedere a tutte le manifestazioni sportive che svolgeranno in Italia per i prossimi cinque anni. Gli investigatori sono ora al lavoro per identificare i tifosi della Roma che hanno lanciato gli oggetti all'interno del settore ospiti. Nell'area adiacente l'impianto sportivo non si sono registrati incidenti e i tifosi, compresi i 3500 provenienti dal Regno Unito, hanno raggiunto il loro posto allo stadio regolarmente. Problemi non solo dentro lo stadio perché qualche intemperanza si è verificata anche all'esterno con diversi autobus, utilizzati come navette, vandalizzati. «Un disastro. Hanno distrutto tutto» il commento a corredo di un video fatto dagli autisti dell'Atac. Bottiglie di birra sparse ovunque, sedili divelti, vetri laterali della fiancata sfondati e uno totalmente mancante, porte di ingresso e uscite rotte e botole staccate per sei bus della flotta.

I RINGRAZIAMENTI

Al termine della serata, il Questore Mario della Cioppa, ha tenuto a ringraziare tutto il personale impegnato nei servizi di ordine pubblico, iniziati l'altro ieri con l'arrivo dei primi tifosi inglesi. Il Questore ha sottolineato la professionalità dei Dirigenti e di tutti i poliziotti che hanno gestito i servizi interni ed esterni all'impianto sportivo, nonché di quelli impegnati nel centro storico e sulle principali vie della capitale, con un plauso particolare agli agenti dei vari Reparti Mobili. Grazie a questi servizi, ad esclusione dell'episodio sopra descritto, non si sono registrati incidenti tra tifosi, né episodi singoli di violenza.