Dalle Marche agli Usa, “Le stanze del tempo” diventa un film. Martedì il romanzo presentato a Roma

Dalla provincia italiana agli USA. Il romanzo “Le Stanze del tempo” della scrittrice Federica Bernardini debutta a Roma, dopo il successo negli Stati Uniti. Presentazione nazionale martedì 29 gennaio alle ore 18 nel "Salone dei Piceni" in piazza San Salvatore in Lauro, 15, con la scrittrice Federica Bernardini.Con il titolo "The Fascinating life of Berta", il romanzo è stato tradotto in inglese dalla casa editrice Christian Faith Publishing Incorporated e a Natale 2018 è stato distribuito dalla multinazionale della distribuzione americana Walmart. Il debutto negli USA e un film all'orizzonte con un cast internazionale saranno al centro della presentazione. L'autrice ha, infatti, già presentato "Le stanze del Tempo" a Chicago, nella sede del consolato Italiano della metropoli dell'Illinois. Uscito nel 2015, edito dalla casa editrice "Scrivere per Volare" di Jesi, il romanzo si è distinto per mesi nelle classifiche dei download sulle piattaforme di vendita di editori come Mondadori e La Feltrinelli.Un successo oltre le aspettative per la scrittrice nativa di Castelplanio, in provincia di Ancona, e grande amica del medico Carlo Urbani, in onore del quale ha anche scritto racconti, poesie e organizzato festival celebrativi nel campo della cultura e della solidarietà. «Mi considero una persona fortunata e sono attratta dalla cultura in ogni sua sfaccettura - spiega Federica Bernardini - Nelle Marche, la regione da cui provengo, coordino il teatro amatoriale e amo scrivere testi teatrali, con uno dei quali sono stata premiata al concorso dell'Istituto Italiano del Dramma. Da scrittrice ho pubblicato, in maniera tradizionale, se così si può dire, delle raccolte di poesie, alcune delle quali hanno anche avuto degli importantissimi riconoscimenti come La donna che voleva volare, che ha vinto il premio Un Autore per l'Europa, ma anche delle raccolte di fiabe per bambini oltre ad un romanzo Un paese da vendere, dedicato al paese di Castelplanio dove sono nata».Improvviso il successo internazionale del suo libro e l'accordo, già siglato, con una casa di produzione inglese per la produzione cinematografica con un cast internazionale. "Le Stanze del Tempo" è ambientato nel piccolo paese di Genga, in provincia di Ancona, a fine ’800. Salvo, poco più di un bambino e già orfano di madre, mentre sta rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi, trova il padre a terra, morto. Salvo non si perde d’animo e per sopravvivere si barcamena tra vari lavori, fra cui quello di bracciante presso Domenico e Annetta, proprietari di un vasto podere e genitori di due sue coetanee, Berta e Clotilde. Berta e Salvo finiscono per innamorarsi e Berta rimarrà incinta. Un matrimonio riparatore è l’unica soluzione possibile. Salvo, orgoglioso e testardo, nonostante sia quasi privo di mezzi, chiede a Domenico di potersi occupare della propria famiglia da solo, senza aiuti economici dal suocero. Nel paese viene costruita una fornace e il giovane riesce a farvisi assumere. Nascono due figli, Antonio e Giuseppe, detto Pino. Passano gli anni e Antonio, al quale nonno Domenico ha trasmesso la passione per lo studio, parte per la Germania per diventare professore, con somma ira di Salvo. Nasce un’epopea degli umili, una vicenda di generazioni che coinvolgerà Salvo, Berta, le loro famiglie e i loro discendenti, in un percorso toccante attraverso le due grandi guerre che sconvolsero il mondo.