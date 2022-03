Sabato 19 Marzo 2022, 00:17

Allarme “russo” in vista del derby in programma domani pomeriggio (fischio d’inizio ore 18) all’Olimpico. Il pericolo di infiltrazioni di frange ultrà legate a posizioni filorusse è molto elevato. Ecco perché ieri mattina in prefettura durante il tavolo di ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, si è parlato quasi esclusivamente di questo. Per l’occasione è stata disposta una sensibilizzazione e un rafforzamento dei controlli in sede di filtraggio degli accessi dei tifosi allo stadio, anche nei riguardi delle tifoserie estere, per intercettare fumogeni, petardi o scritte varie che possano trasformare l’evento sportivo in palcoscenico per messaggi inopportuni, vista la situazione internazionale. Insomma il rischio è che l’Olimpico e la cornice di pubblico di una partita così sentita possa essere ritenuta una occasione ghiotta per veicolare messaggi di sostegno alla violenza.

IL FILO NERO

In particolare preoccupa l’arrivo di una cinquantina di ultras del Levski Sofia. I bulgari sono da tempo gemellati con gli Ultras Lazio, zoccolo duro della curva Nord biancoceleste. Un gemellaggio che affonda le radici negli estremismi politici. I biancocelesti starebbero preparando uno striscione in cirillico per i fratelli del Levski che in occasione del loro derby con il Cska avevano omaggiato i laziali. Non è un segreto che i bulgari abbiano un’ideologia filorussa. Ideologia che abbraccia il pensiero di parte dei biancocelesti. Nel 2018 prima della trasferta in Ucraina per la gara di Europa League contro la Dinamo Kiev i laziali esposero una bandiera del Donbass. Un gesto che non passò affatto inosservato tanto che agli ultras della Lazio fu impedito di andare in Ucraina. Insomma attenzione massima per la possibilità che tifosi filorussi possano saldarsi con frange estreme delle tifoserie locali e tentare quindi di veicolare messaggi politici esponendo striscioni.

IL PIANO

Il piano per il derby prevede una divisione netta in due parti con ponte Duca d’Aosta a fare da confine. I laziali saranno concentrati nella zona di ponte Milvio e i romanisti in quella del ponte della Musica. A vegliare su di loro ci saranno un migliaio di agenti, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri in tenuta antisommossa e vigili urbani deputati alla regolamentazione del traffico e alla viabilità. Intanto da già da questa notte scatteranno le bonifiche nell’area attorno allo stadio e sugli spalti, mentre i radar della Digos sono ben accesi e puntati su luoghi caldi e i territori contesi della città dove esporre striscioni e innescare scintille: il Colle Oppio e il Tuscolano, Corso Francia a piazza Mancini. Gli scontri dei giallorossi (4 Fedayn denunciati) sono stati presi come un avvertimento nei confronti dei laziali. Non è un segreto infatti che quel pub sia il ritrovo dei biancocelesti. Domani il fischio di inizio è fissato alle ore 18. Cancelli aperti dal primo pomeriggio (ore 15). Da stasera scatteranno le rimozioni dei veicoli in sosta lungo le strade più vicine al Foro Italico. Inoltre sempre nel primo pomeriggio potranno essere disposte chiusure a vista per permettere il flusso e, al termine, della partita il deflusso degli spettatori. Deviati i bus. La tifoseria della Roma parcheggia nell’area di Piazzale Clodio, mentre quella della Lazio in zona XVII Olimpiade. Nelle ore di afflusso e di deflusso delle tifoserie sono state modificate le linee del trasporto pubblico e oltre a all’interdizione al traffico delle strade intorno all’Olimpico.