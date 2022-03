Domenica 20 Marzo 2022, 00:54

Un derby tra Roma e Lazio alle 18 con allarme “russo” per via di possibili infiltrazioni ultrà filorussi, un sit-in per la Pace a San Giovanni dalle 15 alle 20: caos in arrivo oggi a Roma con strade chiuse e possibili deviazioni.

Già predisposto un potenziamento dei controlli intorno alla stadio Olimpico e verifiche sugli striscioni per eventuali messaggi legati alla guerra in Ucraina. In base a quanto emerso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, già attivata l’attività di controllo anche in riferimento al possibile arrivo nella Capitale di una 50ina di ultras bulgari del Levski Sofia, gemellati con gli Ultras Lazio, zoccolo dura della tifoseria della Lazio e storicamente su posizioni filorusse. I controlli verranno allargati anche all’area del centro storico e intorno allo stadio naturalmente.

L’allarme

Durante il tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, sono stati messi a punto tutti i dispositivi di sicurezza e prevenzione per prevenire rischi. Secondo fonti prefettizie sulla vicenda vige la massima attenzione. Disposta una sensibilizzazione e un rafforzamento dei controlli in sede di filtraggio degli accessi dei tifosi allo stadio, anche come detto nei riguardi delle tifoserie estere. Sotto la lente d’ingrandimento fumogeni, petardi, scritte che possano far riferimento alla guerra e trasformare un evento sportivo in un momento di ulteriore tensione. Un derby super blindato dunque per la possibilità di gemellaggi tra tifoserie estreme e l’eventuale possibilità di veicolare messaggi politici. Il piano prevede una divisione in due parti con Ponte Duca d’Aosta a fare da confine. I laziali saranno concentrati nella zona di Ponte Milvio, i romanisti in quella del Ponte della Musica. In campo un migliaio di forze dell’ordine tra poliziotti, carabinieri, agenti della municipale, finanzieri, previste deviazioni di bus temporanee, chiusure a vista per permettere il flusso e il deflusso degli spettatori. Interdette al traffico le strade intorno allo stadio. Attesi oltre 50 mila spettatori. L’area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

I raduni

Come sempre si svolgerà l’Angelus, con le consuete chiusure intorno al Vaticano; in programma anche un sit-in dalle 10 alle 12 in piazza dell’Esquilino per le elezioni nelle Filippine (la manifestazione si terrà nello spazio tra l’obelisco e via Cavour). Infine, dalle 15 alle 20 in piazza di Porta San Giovanni, sit-in Insieme per la Pace sul prato accanto alla basilica. E’ prevista la presenza di 2mila persone. Sarà predisposto un servizio di viabilità per il rispetto della segnaletica sulla piazza. In base comunque al numero dei partecipanti non sono escluse ripercussioni sulla viabilità. Tra i promotori della manifestazione anche il sindacalista Aboubakar Soumahoro che, sui social, ha annunciato la presenza del cantautore romano Riccardo Sinigallia, Gemitaiz, Flavio Insinna, Roy Paci, Mimmo Lucano, Elio Germano, Leo Gassman, Cecilia Strada, Margherita Vicario, Diodato, Cosmo, Gaia, Tommaso Salaroli, Sabina Guzzanti, dj Ralf. L’obiettivo è parlare di pace, invocare la fine della guerra. In piazza saranno presenti anche rifugiate e rifugiati sopravvissuti che testimonieranno il loro dramma. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792.

Una domenica quella di oggi da bollino rosso. Come sempre, via dei Fori Imperiali resterà isola pedonale per l’intera giornata, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118.