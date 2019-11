Roma, impiega lavoratori in nero: denunciato titolare Centro ippico

Impiegava lavoratori in nero nel suo centro ippico a Casal Palocco. Denunciato dai carabinieri un 53enne romano. L'uomo, con precedenti penali e titolare di un centro ippico nella zona di Casal Palocco, al termine dell'attività di verifica è stato multato dai militari con una sanzione amministrativa di quasi 6.000 euro, con la conseguente emissione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, per aver preso alle sue dipendenze tre lavoratori indiani non regolarizandoli. Il 53enne, lo scorso 21 ottobre, era già stato denunciato per lesioni personali dai carabinieri, che erano dovuti intervenire nei pressi del centro ippico a seguito di un'accesa lite avuta con un cittadino indiano. Nell'occasione, l'extracomunitario era stato più volte colpito alla faccia e alla parte superiore del corpo con una catena, e aveva subito vari traumi per i quali era dovuto ricorrere alle cure mediche dei sanitari. Da questo episodio è nata un'accurata indagine tesa a scoprire lo sfruttamento del lavoro nero.

