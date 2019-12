Roma, da oggi via ai lavori per riqualificare la Nettunense

Al via da questa mattina i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale di via Nettunense. L’infrastruttura regionale, lunga circa 40 km, sarà rifatta interamente in entrambi i versi di marcia con l’utilizzo di asfalto ‘green’, ovvero prodotto a basse temperature e realizzato attraverso il riciclo di materiale rimosso. «L’appalto, suddiviso in due lotti dall’importo complessivo di circa 12 milioni di euro non contempla le rotatorie previste dal progetto. Per queste ultime, al termine dei lavori di pavimentazione seguiranno ulteriori bandi per quattro milioni di euro. Al fine di non creare disagi agli utenti, i lavori - prosegue Zingaretti - saranno condotti nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) e dureranno circa 90 giorni».

«I lavori inizieranno con il rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra i Comuni di Marino ed Aprilia e con lo sfalcio di circa 600 alberature nel tratto compreso tra Aprilia ed Anzio, sfalcio necessario per consentire i successivi lavori di pavimentazione», ha dichiarato invece l’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio Mauro Alessandri. «Avendo Astral Spa aderito al progetto ‘Ossigenò fortemente voluto dal presidente Zingaretti, si provvederà, a fronte delle 600 alberature scalciate, a ripiantumarne mille nuove in aree individuate in collaborazione con le amministrazioni locali», fa sapere l’Amministratore Unico di Astral SpA, l’ingegner Antonio Mallamo. Aggiornamenti in tempo reale, sul sito www.astralspa.it e www.astralinfomobilita.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA

