Roma, lavori in via Quattro Novembre fino al 30 giugno

Tutto pronto per la Fase due : in centro a Roma ci sarà ancora il cantiere dicominciato all'inizio di aprile (esattamente il 6 aprile), in pieno lockdown, e che dovrebbe durare in tutto due mesi. Il Campidoglio stima infatti la durata dei lavori sessanta giorni. Quindi il cantiere dovrebbe concludersi a fine maggio, inizio giugno. Ma non sarà così, c'è un primo, come si evince dall'atto che proroga le modifiche al traffico, dovute al cantiere, fino alIn via Quattro Novembre è in corso un importante intervento di riqualificazione stradale che era previsto e finanziato cinque anni fa in occasione del. Lavori che fanno parte del più ampio “piano sampietrini” che prevede una diffusa manutenzione stradale,C’è voluta quasi una consiliatura intera per farli decollare dopo una sequela infinita di ritardi, slittamenti, gap burocratici. I lavori sono nel tratto davanti aie di fronte a, sede della Prefettura. Spariranno i sampietrini e la strada diventerà liscia, finalmente senza le buche e gli avvallamenti pericolosi presenti ora. L’intervento complessivo costa poco più di due milioni di euro