Roma: lavori sulla A1, le notti dell'8 e 9 luglio chiuso lo svincolo di Torrenova

Nelle due notti di mercoledì 8 luglio e giovedì 9, tra le 22 e le 5 del mattino, sarà chiuso lo svincolo di, in uscita per chi proviene dalla, sulla diramazione. Lo stop alla circolazione è dovuto alla riqualifica delle barriere di sicurezza e a lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli. «In alternativa si consiglia di proseguire sulla Diramazione Roma sud eimmettersi sulla carreggiata esterna del Gra - Grande raccordo anulare di Roma - in direzione Casilina». Afferma in una nota di Autostrade.