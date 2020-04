© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notte di terrore scandita da una sparatoria in strada che ha avuto come epilogo un tentato omicidio nei confronti di un poliziotto. È accaduto domenica, dopo la mezzanotte, in un tratto di via Balzac, a Laurentino 38. I residenti, allarmati, hanno segnalato alle forze dell'ordine una serie di spari provenire dalla strada. Diverse Volanti sono accorse a sirene spiegate. Quando sono arrivati, i poliziotti hanno verificato che qualcuno poco prima aveva sparato. Sono stati trovati alcuni proiettili conficcati sul muro: la prova tangibile che qualcuno aveva fatto fuoco. Sembra che i colpi siano di calibri diversi, quindi, si è trattato di più persone che impugnavano armi diverse. Non c'è dubbio che, secondo gli investigatori, si sia trattato di un regolamento di conti legato forse al mondo della droga.LE INDAGINIGli inquirenti hanno ricostruito che alcune persone che hanno fatto fuoco sono poi fuggite in un appartamento. Ecco che proprio nel locale stava accadendo l'irreparabile. Un ragazzo, forse in preda all'alcol o alla droga, ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro un poliziotto che è riuscito ad evitare i colpi. La lama del coltello però si è conficcata nella divisa a pochi centimetri dal collo. L'aggressore, 40 anni, è finito in manette per lesioni a pubblico ufficiale e non è escluso che il magistrato l'accusi di tentato omicidio. Gli investigatori hanno identificato un uomo ed una donna che sono stati sicuramente testimoni della sparatoria e forse ne hanno preso parte. I due, sono venuti in via Balzac a bordo di un'utilitaria e probabilmente anche il loro arrivo può avere causato gli spari. Un finestrino dell'auto è stato trovato infranto probabilmente da un pugno: è sicuro, quindi, che la coppia sappia cosa sia accaduto. I due sono stati denunciati per avere contravvenuto alle norme sulla circolazione dovuta al virus. Sono in corso indagini da parte della polizia per ricostruire la sparatoria. La persona arrestata e l'uomo e la donna identificati potrebbero portare ad una svolta l'inchiesta.