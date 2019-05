Scontro fra auto e moto sulla Laurentina, motociclista di 31 anni grave in ospedale, ferita anche una donna

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in via Laurentina, all'altezza del km 20. C'è stato uno scontro tra una Opel Vectra e una moto Ducati Monster. Il 31enne è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo in codice rosso. Una donna a bordo della Opel è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna in codice verde. Sul posto sono intervenuti poco dopo le 11 gli agenti del IX gruppo Eur della Polizia locale di Roma Capitale. Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA