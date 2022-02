Roma, terrore sulla Laurentina: auto in fiamme, trovato il corpo carbonizzato di un uomo

Terrore sulla Laurentina. Nel primo pomeriggio un'auto è andata in fiamme e sulla strada i primi soccorritori hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo. Il dramma è accaduto al chilometro 17. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco. Indagini per capire come si sono svolti i fatti.

Il giallo

L'episodio si tinge di giallo. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si trova in un campo incolto: a poca distanza c'è un cadavere irriconoscibile. Potrebbe trattarsi probabilmente di una persona di mezza età.