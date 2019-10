Roma, lancia sassi sulle auto in sosta: denunciato giovane libico

Ad avvertire i carabinieri sono stati i residenti. «Correte c'è una persona che sta distruggendo i finestrini delle auto in sosta!». Siamo in via delle Terme di Traiano, al Colle Oppio. I carabinieri della stazione San Giovanni hanno stato sorpreso un cittadino libico di 24 anni, incensurato, e lo hanno denunciato a piede libero con l'accusa di danneggiamento. I militari hanno sequestrato al 24enne alcune pietre che aveva raccolto in strada: prima del loro intervento era riuscito a infrangere i finestrini di altre sei autovetture.

