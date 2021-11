Martedì 23 Novembre 2021, 07:26

In zona Est della città, gira un rapinatore che si sposta su un monopattino. Ieri ha strappato la collanina a un ottantenne e poi è fuggito sul monopattino. Il colpo si è registrato verso mezzogiorno su un tratto di via Tor de' Schiavi ed è intervenuta la polizia che sta dando la caccia al rapinatore: si tratta di un giovane di colore e che si muove su un monopattino bianco. All'aggressione hanno assistito alcuni passanti: il rapinatore in pratica ha investito l'ottantenne facendolo cadere a terra. Il bandito ha investito l'anziano colpendolo alle spalle poi lo ha rapinato. L'anziano ha sbattuto il volto sulla strada procurandosi un taglio profondo al sopracciglio. Alcuni passanti l'hanno soccorso offrendogli un po' d'acqua e l'hanno tranquillizzato aspettando l'arrivo del personale di un'ambulanza. La vittima è stata trasportata all'ospedale Figlie di San Camillo. È entrato al pronto soccorso in codice giallo. Gli sono stati applicati alcuni punti di sutura al sopracciglio.

Ora è caccia al rapinatore sul monopattino e si sono mobilitati diversi nuclei di polizia. Gli agenti del Distretto di Prenestino ed anche quelli del commissariato Torpignattara. Gli investigatori non possono contare su una buona descrizione del bandito. La vittima è stata presa alle spalle e ha solo un vago ricordo dell'uomo. L'unica certezza è che si tratta di un uomo africano. Ora le investigazioni contano di prevenire altre rapine bloccando il rapinatore prima che colpisca ancora. Sono scesi in campo, voluti dalla Questura, anche agenti in borghese su auto civette. Da ieri mattina a tutti gli equipaggi sono state date informazioni utili per contrastare il bandito che gira sul monopattino. «Roba da non credere - commenta un testimone - ora anche le rapine coi monopattini. Ho assistito alla scena ho provato grande dispiacere per la vittima».