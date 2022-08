Roma, tre persone incastrate in un tunnel sotto la banca a Gregorio VII: due fermati, pompieri al lavoro per liberare il terzo

Da mezzogiorno la squadra 9A dei Vigili del fuoco di Roma, con l'ausilio degli specialisti del Saf, Usar e del "Carro Crolli", stanno intervenendo in Via Innocenzo XI, al civico 42 per il soccorso di una persona letteralmente caduta sotto terra. Ma che cosa stava facendo il malcapitato? A quanto pare, a lavorare sotto al tunnel ci sarebbero state tre persone, tre operai e una macchina è stata vista scappare via veloce dal luogo. I due sono stati fermati dai carabinieri mentre si allontanavano. Quali lavori stavano facendo? Secondo le prime informazioni si potrebbe essere alle prese con una "banda del buco" in azione.

Sul posto, oltre ai pompieri coordinati dal funzionario e dal Capo Turno, sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. I militari stanno sentendo gli altri operai e eventuali testimoni. Lo scavo parte dal pavimento di un locale commerciale al piano terra. La persona in pericolo si trova a circa cinque metri sotto il livello del piano stradale. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto e probabilmente andranno avanti anche per molto tempo, date le difficoltà e l'estrema delicatezza dell'intervento.

