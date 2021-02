Ruba dentro un'auto poi aggredisce gli agenti: arrestato al Trionfale

Un cittadino olandese di 28 anni, è stato arrestato dagli agenti della della Sezione Volanti, per furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo, dopo aver forzato una vettura parcheggiata in via Igea, si è introdotto all'interno ed ha sottratto alcuni oggetti. Quando sul posto sono intervenuti i poliziotti che lo hanno colto in flagranza, il giovane straniero ha opposto resistenza minacciandoli ma è stato bloccato.

