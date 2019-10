Roma, ladri "golosi" distraevano commesso della pasticceria e rubavano l'incasso: 3 rapine in 4 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la scusa di un cornetto, facevano sì che il commesso del negozio di dolci entrasse nel retro del laboratorio e rubavano tutto l'incasso della giornata. Sono stati fermati due fratelli, un 33enne e un 35enne romani, con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Quattro mesi d'inferno per la pasticceria di Colle Prenestino che si è visa privare del contenuto della propria cassa tre volte in soli quattro mesi: quasi una rapina ogni mese, avvenuti tra l'ottobre 2018 e gennaio 2019. I due erano già noti alle forze dell'ordine: il fratello maggiore era stato già detenuto per altri reati nella casa circondariale di Cassino, mentre il più piccolo era stato già sottoposto agli arresti domiciliari.Al termine di un'attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal Procuratore aggiunto Lucia Lotti, i carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per entrambi.Le indagini avviate a seguito del tempestivo intervento dei carabinieri sul luogo, le attente analisi delle immagini di videosorveglianza del locale e i particolari forniti dalle vittime, hanno consentito di ricostruire i due identikit dei malfattori. Per il fratello minore 33enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, mentre il 35enne è stato raggiunto dal provvedimento all'interno del carcere di Cassino.