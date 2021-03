Roma, assalto ad un appartamento: la polizia arresta i tre ladri. I condomini ringraziano gli agenti

A tradirlo la sua una vecchia conoscenza della polizia. Sabato pomeriggio, una volante mentre percorreva via Taranto, a San Giovanni a Roma, l’ha visto nell'androne di un palazzo. Ai poliziotti, sapendo che ha precedenti per furto e per rapina, è sembrato strano. A tal punto che l’auto della polizia è tornata indietro ed ha bloccato il 25enne. Lui è apparso impaurito sicuramente non ha sua agio. In tasca gli sono stati trovati ”spadini” per aprire le porte. Lui in pratica era il palo. Due complici avevano spaccato la serratura di una casa i cui proprietari erano assenti. I poliziotti sono saliti al piano ed hanno bloccato e altre due persone, 27 e 30 anni. In tasca avevano la refurtiva. Quasi 3000 euro e tanti monili in oro bianco ed in oro per un valore sui 30.000 euro. La volante ha chiesto rinforzi e altre auto della polizia hanno caricato gli arrestati e portato al commissariato. La famiglia derubata ha ringraziato la polizia. ”Grazie senza di voi avremmo perso tutto”, ha detto il capofamiglia agli agenti.

