Roma, in azione i ladri del coprifuoco: paura dal Pigneto al Tiburtino

L'emergenza Covid, il coprifuoco, i locali chiusi e scattano le rapine. L'ultima vittima è una ragazza di 26 anni che ha denunciato alla polizia di essere stata vittima di una rapina nel quartiere Pgneto, un tempo regno della movida, ora deserto nelle ore serali. La giovane è stata rapinata del cellulare da due uomini. GLi agenti di polizia stanno indagando per cercare di risalire ai banditi. Intanto sui social, parte il tam tam per segnalre episodi simili nel quadrante: dal Pigneto a piazza Bologna fino al Tiburtino. In qualche caso viene descritta una coppia di aggressori, in altri si parla di un unico ragazzo tra i 20 e i 30 anni. Nelle chat si invita alla «massima attenzione»

