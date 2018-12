Roma, la super-card dei Musei potrebbe "evolvere": fino a 25 euro con più offerta culturale

La Mic Card, la card culturale che oggi al costo al 5 euro annui permette di accedere gratuitamente per 12 mesi ai musei civici di Roma, potrebbe avere un'evoluzione da qui al 2021. Ovvero potrebbe arricchirsi di ulteriori offerte, come l'accesso a mostre aggiuntive o a più servizi culturali, prevedendo un costo fino a 25 euro. La misura è prevista nelle linee guida al cosiddetto 'Tariffonè, oggi in Aula Giulio Cesare, ma fonti del Campidoglio fanno sapere che nel 2019 non è previsto alcun aumento: la Mic Card rimarrà a 5 euro, «si tratta di uno strumento di cui ci si è dotati fino al 2021 per sviluppare eventualmente offerte aggiuntive». © RIPRODUZIONE RISERVATA