Roma, La Rustica torna nel Municipio V: la decisione approvata oggi in Assemblea capitolina

Il quartiere di Roma est La Rustica torna sotto l'amministrazione del Municipio V (quello dove c'è anche il Pigneto e Centocelle). L'Assemblea capitolina, convocata oggi in seconda convocazione, ha approvato all'unanimità dei 16 consiglieri presenti, l'attribuzione dell'intero territorio de La Rustica al Municipio V, attualmente suddiviso tra IV, V e VI. «Una battaglia importante per i cittadini di La Rustica, che si battono per questo riconoscimento dell'accorpamento del territorio», ha spiegato la presidente M5S della commissione Cultura Eleonora Guadagno intervenendo in Aula che poi ha precisato: «Constato un percorso unanime di coesione tra i diversi gruppi capitolini, partito da tre Municipi, IV, V e VI, che hanno votato d'atti d'indirizzo chiedendo all'Assemblea capitolina di arrivare a questo risultato».

«Le zone toponomastiche di Roma - ha sottolineato Guadagno - andranno riviste nel loro complesso, ma è importante intanto riunire questo territorio, attualmente suddiviso tra tre Municipi creando disagi indicibili ai cittadini nell'accesso ai servizi. Grazie a tutti i gruppi capitolini che hanno sostenuto questa iniziativa». Maurizio Politi, capogruppo capitolino della Lega ha invece sottolineato: «Non dimentichiamo, però, il passaggio successivo, e su questo faccio appello all'assessore al Bilancio Lemmetti: l'attribuzione di adeguate risorse al municipio di destinazione, altrimenti rischia di capitare come a Torre Spaccata dove avete votato l'attribuzione al VII Municipio del territorio, ma i servizi sono rimasti in capo al VI», ha concluso.

Del Municipio V che ha la sede in via Torre Annunziata 1 fanno parte anche i quartieri Torpignattara, Casilino, Quadraro, Gordiani, Centocelle, Alessandrina, Tor Sapienza, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro Direzionale Centocelle, Omo.

