Roma, il Campidoglio sfratta la discoteca La Cabala: «Debito di 1,5 milioni con la Cabala»

Il palazzo comunale non paga da mesi: il Campidoglio si riprende la struttura di pregio su Lungotevere Marzio, utilizzato come discoteca. «I beni comuni appartengono a tutti e devono sostenere la crescita culturale ed economica, i servizi e il benessere dei cittadini. Siamo rientrati in possesso di un immobile comunale del '400, in pieno centro, utilizzato come discoteca e ristorante. I titolari avevano accumulato un debito con il Campidoglio di circa 1 milione e mezzo di euro».

Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «In assenza di riscontro ai solleciti di pagamento, la nostra Amministrazione ha disposto la riacquisizione dei locali, dopo che tutti i ricorsi presentati dagli utilizzatori sono stati respinti da Tar e Consiglio di Stato».

