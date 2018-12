Roma, Jovanotti cancella il concerto a Ladispoli: «Mi sono fidato di gente un po' leggera»

«Ciao #ladispoli sarebbe stato bellissimo». Addio a un amore appena nato, quello tra Jovanotti e Ladispoli. Il cantautore gela i suoi fan e i ladispolani dal suo profilo Instagram e Facebook annunciando l’annullamento del concerto a Torre Flavia nel suo “Jova Beach Party”.

LEGGI ANCHE: Jovanotti annuncia il “Jova Beach Party” sulle spiagge italiane: si parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro

E Ladispoli era l’unica tappa scelta da Lorenzo nel Lazio. Oltre 2mila in città avevano acquistato i biglietti e già si immaginavano il prossimo 16 luglio di vivere sulla spiaggia le emozioni dal vivo di un grande artista. Dalle 16 in poi, tra le onde, la brezza marina e poi le stelle ad illuminare il mega villaggio di Jova. Tutta la notte.



L’illusione è durata 15 giorni, insomma da quel 5 dicembre in cui in diretta Facebook Lorenzo annunciava “L’ombelico del mondo” proprio a Ladispoli. Ma il giorno dopo la doccia fredda. La location – per le associazioni ambientaliste e animaliste – non andava bene. L’allestimento del mega party – avevano risposto gli organizzatori - non avrebbe intaccato la Palude di Torre Flavia, sito protetto per la presenza dei volatili. Per i manifestanti il palco e la presenza di migliaia e migliaia di persone avrebbe messo in pericolo i fratini, specie di uccelli in via di estinzione che per un gioco del destino hanno iniziato a nidificare, e quindi a ripopolarsi, proprio sulle dune dove Jova e il Wwf volevano dare vita al concertone. Poi, tra un tira e molla che ha messo in apprensione i sostenitori del cantautore, è arrivato il dietrofront. «Mi dispiace per il disagio di coloro che hanno acquistato il biglietto, ma ancora più mi dispiace che sia stato dato un via libera alla vendita dei biglietti considerando la spiaggia scelta, ben lontana dall’area protetta e di nidificazione del fratino», diceJovanotti.

Il cantante non risparmia accuse: «Mi sono fidato perché era stata approvata da tutti come assolutamente idonea dagli stessi che poi si sono opposti. Gente un po’ leggera che segue logiche misteriose. Io a Ladispoli ci andavo al mare da piccolo e ho ricordi bellissimi ma non ci abito per cui quando mi avevano detto che gli organi preposti avevano dato l’ok, comprese le associazioni di tutela dell’area, ero contento e pronto a fare il mio lavoro, con il Wwf a supervisionare il progetto. Quindi niente Ladispoli. Mi dispiace un sacco ragazzi». Amareggiato il sindaco Alessandro Grando: «Ha prevalso la prepotenza di chi, da dietro una tastiera, senza avere minima idea della cura con cui era stato progettato tutto, ha aspramente criticato a prescindere un’iniziativa che avrebbe consentito a Ladispoli di essere l’ombelico del mondo. Voglio però togliermi qualche sassolino dalla scarpa: avevamo effettuato un sopralluogo con gli organizzatori e un rappresentante dell’Area Metropolitana, ente gestore del sito, ci aveva rassicurato sulla fattibilità dell’evento». Ora si scatena il toto Jova Beach. In pole Santa Severa. Oltre il danno la beffa per i ladispolani se la Serenata Rap sotto le stelle si farà davanti al Castello illuminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA