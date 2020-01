Roma, inchiesta sull'ippodromo delle Capannelle, chiesta l'archiviazione per Alemanno

Sveva Belviso e per gli ex assessori Alfredo Antoniozzi, Davide Bordoni e Fabrizio Ghera. Gli indagati erano in tutto 19. Nel mirino della procura erano finite in particolare le delibere sottoscritte dall’ex sindaco che riguardavan l’affidamento ad Hippogroup dell’impianto per una cifra ritenuta non congrua.

La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine su presunte irregolarità nella gestione e affidamento dell'ippodromo delle Capannelle. Tra gli indagati c'erano l'ex sindaco Gianni Alemanno e altri esponenti della giunta comunale. L'accusa nei loro confronti ipotizzata dal pm Erminio Amelio era l'abuso d'ufficio. L'indagine era stata avviata nel 2013 dopo un esposto presentato dalla Federazione nazionale trotto e dall'Unione trotto che riguardava la sistemazione di una nuova pista. L'archiviazione è stata chiesta anche per l'ex vicesindaco