E' morto il cinghiale Ugo. L'animale, conosciuto nel quartiere di Montesacro, girovaga per il Parco Talenti già da alcuni giorni. E' stato investito e ucciso questa mattina in via di Casal Boccone. L'automobile, coinvolta nell'incidente, ha subito seri danni. Sul posto la Polizia locale e i Carabinieri.

