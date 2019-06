Roma, dopo la lite investe un gruppo di ragazzi all'uscita della discoteca: 4 feriti, 2 sono gravi

Al termine di una lite ha investito con la macchina un gruppo di ragazzi rivali nei pressi di un locale notturno del quartiere Eur. È accaduto nella notte. Quattro i feriti, di cui due trasportati in ospedale in codice rosso. L'investimento è avvenuto intorno alle 3.30 in viale di Val Fiorita. L'automobilista è stato fermato poco dopo dalla polizia. Si tratta di un 23enne italiano e la sua posizione è al vaglio.

Di fronte a un altro locale in via delle Tre Fontane uno straniero è stato accoltellato a un fianco. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.

