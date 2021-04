17 Aprile 2021

di Laura Bogliolo

(Lettura 2 minuti)







«Una signora è stata investita da un’auto che poi è fuggita». Panico ieri mattina a piazza Mazzini dove poco dopo le 12.30 una donna di 37 anni è stata soccorsa sulle strisce pedonali all’incrocio con via Angelo Broffiero. Gli infermieri del 118 hanno trasportato la vittima all’ospedale Santo Spirito in codice rosso, ha riportato traumi vari che sono stati poi valutati con diagnostica per immagini. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi ed era cosciente quando è stata portata via in ospedale.

Roma, investita dall'auto pirata: mamma Angela muore a 46 anni

L’immagine di quella donna sulla barella accanto alle strisce per l’attraversamento ha sconvolto il quartiere che da tempo denuncia il fenomeno del parcheggio selvaggio nella frequentatissima piazza. «Ci sono spesso auto in sosta poco prima dell’imbocco di via Broffiero che impediscono la visuale sia ai pedoni che agli automobilisti» diceva ieri Mario, residente. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Locale del gruppo Prati che però almeno ieri non parlavano affatto di investimento ma di una caduta legata a un «presunto urto con un veicolo». Insomma, secondo i caschi bianchi la vicenda è ancora tutta da chiarire e al momento ha i contorni di un vero e proprio giallo.

LA SICUREZZA

Al vaglio degli agenti ci sono le telecamere di zona, le uniche che al momento potranno fornire un quadro più chiaro di cosa sia realmente accaduto ieri mattina a piazza Mazzini. Gli agenti cercano anche testimoni per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e scoprire cosa sia accaduto nei pochi secondi precedenti alla caduta della vittima. Possibile che un’auto sia uscita da un parcheggio e abbia urtato la donna senza neanche accorgersene? La vittima ieri mattina, probabilmente sotto choc, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. La cosa certa è che una donna è stata trovata riversa sulle strisce pedonali con diversi traumi e ha avuto bisogno di essere soccorsa: qualcuno, vedendola a terra sull’attraversamento potrebbe aver pensato a un investimento. Anche qualche ora dopo l’incidente, poco distante, c’erano vetture parcheggiate in divieto di sosta, soprattutto sopra le cosiddette «isole di traffico» che invece dovrebbero servire a delimitare il flusso dei veicoli. «Il problema dei parcheggi mancanti nel nostro quartiere è pesantissimo - dice Isabella Colace del Comitato Mazzini - gli spazi di sosta per i residenti sono pochissimi, è un tema che si trascina da tempo e che nessuna amministrazione è mai riuscita a risolvere». Per quanto riguarda la sicurezza, il comitato denuncia la presenza di «strisce pedonali scolorite, praticamente non più visibili in particolare lungo via Settembrini e in via Tito Speri».