Roma, ragazza di 19 anni investita da un autobus a Dragona: è grave

Investita da un autobus è in pericolo di vita. Una ragazza di 19 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Camillo dove che un autobus l'ha travolta in via Santa Gasbarra, a Dragona. Adesso è intubata, in gravi condizioni. La diciannovenne stava camminando quando il bus, facendo una curva stretta, l'ha investita e stritolata. Il conducente non si è accorto di nulla. Un passante ha assistito alla scena e si è sentito male. Sono stati subito chiamati i soccorsi e la giovane è stata portata in ospedale.

L'autobus è arrivato al capolinea, sulla fiancata le tracce di sangue. L'autista è stato identificato, ha detto di non essercìsi accorto di avere investito una persona. Sul posto la polizia che sta svolgendo le indagini.



