Roma, prova ad abbordare due ragazze su via Nomentana e poi le investe con l'auto: arrestato 42enne

Una tranquilla serata con amici stava per trasformarsi in dramma per due ragazze romane di 23 e 22 anni. Le due giovani sono state infatti investite da un'auto guidata da un uomo che poco prima le aveva abbordate in strada. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Nomentana, quadrante nord di Roma. Le ragazze hanno riportato ferite lievi ma, secondo quando ricostruito dalla Polizia, che ha arrestato l'uomo per tentato omicidio, la dinamica di quanto avvenuto poteva portare a conseguenze molto più gravi, che solo il caso ha evitato. A finire in manette è Marco Cadile, 42 anni, con numerosi precedenti per reati contro la persona. La vicenda si è consumata all'alba.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, pestaggio tra minori a Trastevere LA TRAGEDIA Anziano trovato ferito e insanguinato ROMA Paura per un infermiere di 50 anni chiuso in casa e armato di... NEWS Roma, un albero cade sopra un gazebo in Prati: clienti salvi per...

Roma, pestaggio tra minori a Trastevere: distrutta una cornetteria

Mamma e figlia morte in uno schianto, venerdì l'udienza: medico a rischio processo

Cosa è successo

Secondo quanto hanno raccontato agli inquirenti le ragazze, tutto è iniziato intorno alle 4.15 del mattino. Le due amiche avevano lasciato da alcuni minuti l'abitazione di loro conoscenti dove avevano partecipato ad una festa. Una volta scese in strada, una delle due ventenni ha chiamato la madre per farsi venire a prendere. In attesa dell'arrivo della donna, le giovani si sono incamminate a piedi per raggiungere il luogo dell'appuntamento parlando tra di loro ad alta voce, forse per un litigio. Una scena che ha attirato l'attenzione di Cadile che transitava nella zona a bordo della propria automobile.

«Tutto ok?», ha chiesto l'uomo alle ventenni. Le ragazze hanno prontamente risposto che «non c'erano problemi e che tutto era stato risolto» e di «lasciarle in pace». Il quarantenne però ha continuato ad infastidirle, seguendole con l'auto. Le giovani quindi, allarmate, hanno accelerato il passo e avvisato nuovamente la madre di affrettarsi all'appuntamento. Giunte all'altezza di via Morrovalle, Cadile ha deciso improvvisamente di investire le ragazze. Una delle due è stata sbalzata per alcuni metri a causa dell'urto, mentre l'altra è stata colpita in maniera meno grave.

Le due amiche sono state quindi soccorse e trasportate al Pronto Soccorso. Sulle tracce dell'uomo si sono messi gli agenti dei commissariati San Basilio, Fidene e Sant'Ippolito, e dopo pochi minuti hanno individuato l'auto dell'investitore, lo hanno bloccato ed arrestato con la pesante accusa di aver tentato di uccidere le due ventenni. Le condizioni delle ragazze, apparse in un primo momento serie, si sono per fortuna rivelate meno gravi. Le giovani sono state infatti, dopo poche ore, dimesse dal Pronto Soccorso, con una prognosi di 10 giorni.