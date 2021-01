Roma, inseguimento con spari e speronamento a San Pietro: un agente e un malvivente feriti

Un agente e un malvivente feriti dopo un inseguimento con spari e speronamento finale in via Monte del Gallo,a San Pietro: verso le 15 i passanti si sono rifugiati sui marciapiedi mentre una volante inseguiva una vettura con tre persone che non avevano rispettato l'ordine di fermarsi per un controllo di routine. Da quel che si è appreso, gli agenti hanno anche sparato alcuni colpi di pistola. Alla fine le due auto si sono urtate a forte velocità con il risultato che uno dei poliziotti è restato ferito, soccorso anche uno dei malviventi che risulta colpito da un proiettile. Tutti e tre i fuggitivi sono stati fermati.

