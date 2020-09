Roma, inseguimento da film sulla Prenestina: i rapinatori seminano la polizia con i fumogeni

rocambolesca a. Addirittura con l'uso dei fumogeni da parte dei banditi. Dei razzi che hanno sprigionato un fumo denso a tal punto da seminare la. E' accaduto ieri verso la mezzanotte, quando la banda del bancomat è tornata in azione. Il gruppo ha preso di mira la filiale della Banca di Desio sulla Salaria, all'altezza di Monterotondo.La gang, come fa spesso, ha usato l'esplosivo per fare saltare il bancomat della banca. Si è sentita un'esplosione che ha svegliato i residenti. La banda ha preso il contante, circa 20.000 euro ed è fuggita. Le volanti hanno intercettato l'auto dei banditi sulla Tangenziale: è nato un inseguimento molto veloce. Ma sulla via Prenestina, i banditi hanno azionato i fumogeni riuscendo a seminare le pattuglie della polizia.