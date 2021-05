Roma, incidente a Monte Mario: volante polizia e altra auto in fondo alla scalinata, un ferito grave

Un ferito e due auto - una della polizia - scarrocciate sulle scale del trafficatissimo viale dei Monfortani a Monte Mario, tra via Trionfale e via di Torrevecchia. Meglio non pensare a che cosa sarebbe accaduto a pedoni o ciclisti che si fossero trovati sulle traiettorie di quelle vetture lanciate a tutta velocità in quella zona di Roma Nord. Tutto è iniziato quando quell'utilitaria grigia non si è fermata all'alt della polizia. E' cominciato un inseguimento a tutto gas terminato in fondo alla scalinata di quel tratto di via dei Monfortani. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente della vettura in fuga, ora ricoverato al Gemelli in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 20:24

