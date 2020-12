Camilluccia, caccia all'uomo: inseguiti dai carabinieri si schiantano contro tre auto

Caccia all'uomo, nel pomeriggio, al Trionfale. Durante servizio antirapina nel quartiere Medaglie D'Oro, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno notato un'autovettura ferma con i fari spenti in piazza della Balduina, con a bordo duepersone che - con una manovra repentina - si allontanavano, seguiti dai militari. I fuggitivi, a forte velocità, hanno imboccato via della Camilluccia fino a concludere la corsa schiantandosi contro due auto in piazza Giochi Delfici dandosi, poi, alla fuga a piedi nelle vie limitrofe. Le ricerche sono in atto, in totale i fuggitivi hanno danneggiato 3 autovetture; uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale Villa San Pietro per lievi contusioni.

