Roma, gli insegnanti di sostegno del Giss scrivono al ministro Bussetti per la formazione professionale

Ieri pomeriggio mentre i delegati piemontesi del Gruppo Idonei Specializzati del Sostegno Italia – del tirocinio formativo di sostegno erano a Vercelli, per seguire i lavori dell’assemblea della Cisl scuola, rappresentando le richieste degli Idonei del sostegno. I delegati del Lazio sono stati a Mentana per incontrare Luca Malcotti, delegato Lega della regione Lazio alle politiche del lavoro e segretario nazionale Ugl Terziario. Ascoltati i delegati laziali, il segretario Malcotti si è impegnato a far recapitare personalmente al Ministro del Miur Bussetti la lettera di richiesta per l’apertura di un tavolo tecnico di confronto per la soluzione della formazione degli idonei . Manifestando la sua vicinanza alle problematiche degli insegnanti di sostegno, ha inoltre espresso il desiderio di valutare anche con il sindacato Ugl tutta la situazione. Nella speranza di poter trovare una strategia da condividere con il Ministero dell’Istruzione. Il gruppo Giss Italia – Idonei Tfa di sostegno ha ringraziato il segretario dell'Ugl Terziario per l’impegno e confida in una definitiva chiarificazione della situazione nelle sedi competenti. Al fine di poter dare una formazione professionale di alto livello a tutti gli insegnanti di sostegno, di cui circa 10 mila sono in attesa di fare il tirocinio. Nella foto Malcotti con uno degli insegnanti di sostegno del Giss Italia.