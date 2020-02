Inps, da oggi accesso agli sportelli informativi solo su prenotazione a Roma e Provincia

Inps, novità per gli sportelli informativi. Da oggi l'accesso per le sedi di Roma e provincia sarà possibile soltanto previa prenotazione obbligatoria. Il nuovo servizio, già attivo in altre regioni, dà la possibilità al cittadino di prenotare l'accesso agli sportelli informativi per la giornata corrente o per i giorni successivi, scegliendo anche l'orario, evitando così inutili attese e perdite di tempo. È possibile prenotare con diverse modalità: attraverso smartphone scaricando l'app Inps mobile; dal computer tramite il portale www.inps.it; telefonando al contact center 803.164 (da rete fissa)o al numero 06.164.164 (da rete mobile); recandosi direttamente presso le sedi Inps. Il cittadino può comunque accedere senza prenotazione agli sportelli veloci delle sedi, per chiedere i servizi a rilascio immediato. © RIPRODUZIONE RISERVATA