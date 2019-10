Roma, infrange obbligo di dimora e spaccia droga: arrestato 30enne del Gambia

I carabinieri della Stazione di Rocca di Papa hanno arrestato un 30enne del Gambia, pregiudicato e con domicilio in un centro di accoglienza del posto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma. Il provvedimento è scaturito a causa delle reiterate inosservanze all'obbligo di dimora a cui era sottoposto per reati precedenti.

I militari l'hanno anche trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e 90 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre il 30enne, accusato anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato nel carcere di Velletri, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.

