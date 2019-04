L'allarme è scattato attorno alle 11.30 circa all'Infernetto. Un uomo di 58 anni è caduto da un tetto in via Braies angolo via Torcegno. Le cause sono in corso d'accertamento. E' intervenuta l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA