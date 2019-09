Roma, indagano per furto: trovano armi e cocaina in casa di due 70enni

FORMELLO - Tutto è nato dalla denuncia del furto di un mini-escavatore in via Salaria. Per recuperare il veicolo i Carabinieri sono arivati, attraverso il localizzatore gps, a due uomini, un 72enne, originario della provincia di Caserta e a un 70enne di Roma. Nella loro abitazione a Formello, detenevano illegalmente una pistola semiautomatica “Browning” calibro 7,65 dotata anche di silenziatore, due caricatori e dieci cartucce. Grazie all'unità cinofila, inoltre, le forze dell'ordine hanno trovato anche diverse dosi di cocaina. Il 72enne è stato arrestato e portato in carcere a Rebibbia, mentre il 70enne, trovato nell'abitazione, è stato denunciato a piede libero. © RIPRODUZIONE RISERVATA