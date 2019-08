Termini, incinta di sei mesi deruba turisti sulla banchina della metro: denunciata

Certa di non attirare l'attenzione ha continuato a cercare prede da derubare anche incinta, sicura anzi di provocare tenerezza e non allarme. E così si è intrufolata tra la folla di turisti, in attesa sulla banchina della metro alla fermata Termini, e di andare in cerca della vittima da derubare. Ieri pomeriggio, però, la ladra, una 27enne nomade, è stata bloccata e denunciata per furto aggravato dai carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, impegnati nei quotidiani servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori ai danni turisti. I militari l’hanno sorpresa appena dopo aver sfilato il portafoglio dal marsupio di un turista, 42enne di Taiwan. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA