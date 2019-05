Roma, Suv contro scooter sul viadotto della Magliana: grave il motociclista

Suv contro scooter: un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina verso le 7 sul viadotto della Magliana all'altezza dell'hotel Sheraton in direzione fuori Roma. Nello scontro tra un suv Toyota Rav4 e uno scooter Yamaha Majesty è rimasto gravemente ferito il motociclista di 45 anni trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. L'automobilista è invece stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale gruppo Eur. Registrati rallentamenti sul viadotto in direzione Fiumicino.