Roma, incidente in via della Magliana: morto conducente di un autobus dopo un malore

È finito contro le auto in sosta a causa di un malore dopo il quale ha perso il controllo del suo mezzo: così stanotte ha perso la vita a Roma il conducente di un autobus della linea Tpl numero 711 in via della Magliana, intorno a mezzanotte, all'altezza del civico 281. L'uomo, di 45 anni, è andato a scontrarsi contro i veicoli che erano parcheggiate a bordo strada. Nonostante i tentativi di rianimazione è morto: a bordo dell'autobus al momento dell'incidente non c'erano altri passeggeri. La polizia locale del Gruppo IX Eur dopo essersi recato sul posto è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.

