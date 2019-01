Roma, maxi scontro nel tunnel sulla via del Mare: grave un uomo

Paura nel tunnel di Acilia, dove questa mattina si è registrato uno spaventoso incidente. Da quanto ricostruito dalla polizia municipale, nel sottopasso lungo la via del Mare un furgone è sbandato e ha invaso la corsia opposta. Inevitabile l'impatto con un'auto che proveniva nel senso di marcia contrario. Il veicolo poi ha continuato la sua corsa, coinvolgendo altre tre macchine.



L'uomo alla guida del camioncino, un mezzo di quelli utilizzati per il trasporto dei banchi per l'allestimento dei mercati, è il ferito più grave. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.

La merce che era a bordo del furgone è stata scaraventata sulla carreggiata. Sul posto gli agenti della polizia locale del X Gruppo Mare che hanno effettuato i rilievi del caso.

Restano da accertare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 14:00

